Invité: Jean-Pascal Zadi présente "Carrément craignos", sa nouvelle série

Il vient d’être sacré « meilleur espoir masculin » du cinéma français à la 46ème cérémonie des César : Jean-Pascal Zadi est sur le plateau de Quotidien pour nous parler de « Carrément craignos », sa nouvelle série disponible sur Francetv.fr dès le 19 mars prochain. On en parle avec lui et on évoque également son discours très politique à la tribune des César, les violences policières ou encore le succès de son film « Tout simplement noir ».