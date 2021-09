Jean-Paul Belmondo est mort à l’âge de 88 ans

La nouvelle est tombée en fin d’après-midi ce lundi : l’acteur Jean-Paul Belmondo s’est éteint ce lundi à l’âge de 88 ans. Plus de 80 films, 60 ans de carrière et une popularité hors norme, « Bebel » était un acteur et une personnalité à nul autre pareil.