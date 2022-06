Jean Paul Gaultier a-t-il plagié une marque espagnole ?

Rififi dans le monde de la mode : cette semaine, Jean Paul Gaultier a présenté sa nouvelle collection en collaboration avec la styliste Lotta Volkova. Une collection tout en trompe l’œil qui a fait l’unanimité… et provoqué une petite polémique. La marque espagnole SyndicalChamber accuse le créateur d’avoir plagié sa collection. On a vérifié et c’est un peu plus compliqué que ça en a l’air.