Jean-Pierre Foucault, palme de l’anecdote la plus entendue sur Jean-Claude Gaudin

Lorsqu’une personnalité publique meurt, les chaînes ont chacune leur façon d’annoncer sa disparition aux téléspectateurs. La manière factuelle, médicale, littéraire et parfois celle qu’on ne comprend tout simplement pas. Mais le meilleur témoignage revient à celui qui a la plus belle anecdote sur le défunt. Pour l’ancien maire de Marseille Jean-Claude Gaudin, c’est à Jean-Pierre Foucault qu’est revenu l’honneur, lui qui a été son élève. Ce qu’il a expliqué une fois, puis une autre, jusqu’à ce que l’on se demande s’il avait quoi que ce soit d’autre à dire à son sujet.

