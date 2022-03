Jean-Pierre Pernaut, monument de la télévision, est mort à l’âge de 71 ans

Jean-Pierre Pernaut est mort ce mercredi 2 mars à l’âge de 71 ans des suites d’un cancer du poumon, a-t-on appris de sa famille à l’AFP. Jean-Pierre Pernaut était l’une des personnalités préférées des Français, iconique présentateur du 13h – où il aura passé 32 ans - et de l’émission culte « Combien ça coûte ». Avant d’être la superstar que tous les Français connaissent, Jean-Pierre Pernaut était décrit comme un journaliste « discret ». C’est avec lui que les Français ont suivi, quatre ans après l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, l’évolution de la situation sur place. Avec lui encore qu’ils ont vécu l’attentat du 11 septembre à New York. Jean-Pierre Pernaut a aussi couvert toutes les campagnes présidentielles au cours de sa carrière. Mais sa « touch », son petit plus, c’était la France et ses régions, qu’il tenait à défendre chaque jour dans son 13h.