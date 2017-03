Jean Quatremer : si l'Europe n'existait pas...  

On dirait le début d’une histoire drôle : il était une fois un allemand, un français, un belge, un italien, un luxembourgeois et un hollandais qui ont une envie : de se mettre sur le même bateau. Le 25 mars 1957, est signé le Traité de Rome entre les 6 pays fondateurs de ce qui deviendra l’Union Européenne. 60 ans plus tard… Aujourd’hui, le 23 mars 2017 : A quoi ressemble L’Union Européenne ? A quoi ressemble ce fameux bateau ? Beaucoup de voyageurs nous ont rejoint… Le navire a traversé des tempêtes… On dit que ce bateau serait la cause de tous nos maux. Pourquoi on a une si mauvaise image de l’Europe ? Pour l’anniversaire du traité de Rome et pour faire un GROS point, on a eu envie de recevoir l’un des meilleurs journalistes français. Un Européen convaincu, correspondant à Bruxelles pour le journal Libération…