Jean-Richard Sulzer : le RN qui veut chasser les antisémites de son parti

À trois semaines des élections régionales et à moins d’un an de la présidentielle, un cadre du Rassemblement national veut chasser les antisémites de son parti. Jean-Richard Sulzer est membre du bureau national du RN. En 2018, il crée un groupe interne, « Le Rassemblement national juif ». Ce groupe, qui compte actuellement huit membres, s’est donné pour objectif de sortir du parti les candidats antisémites ou au passé douteux. Qui sont les candidats problématiques ? Peut-il convaincre Marine Le Pen de se séparer d’eux ? Azzeddine Ahmed-Chaouch, Fanny Duvot et William Thorp sont allés à la rencontre de Jean-Richard Sulzer chez lui.