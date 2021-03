Jérôme Commandeur : l’interview façon "Pivot à la grande époque"

Jérôme Commandeur est toujours le bienvenu dans Quotidien. A l’occasion de la rentrée de l’émission, il a eu envie de s’essayer à une interview haut de gamme, « façon Bernard Pivot à la grande époque », a-t-il dit. Alors on a décidé de jouer le jeu. On demande donc à Jérôme Commandeur quel est son mot préféré, celui qu’il déteste le plus, sa drogue favorite, le son qu’il préfère, celui qu’il déteste, son juron favori, s’il voudrait voir un homme ou une femme sur un nouveau billet de banque, le métier qu’il n’aurait pas aimé faire, en quoi il voudrait être réincarné ou encore ce qu’il aimerait que Dieu lui dise après sa mort.