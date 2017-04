Hier soir, Monaco prenait une tannée de la part du PSG avec un fameux 5-0 en demi-finale de la Coupe de France. On a une petite idée de ce qui a dû se dire dans les vestiaires après ce match important. Au moins aussi important que ceux de la Coupe du Monde de babyfoot, qui s'est déroulée à Hambourg et a réuni des joueurs de plus de 40 pays.