Jeudi transpi : chaude troisième mi-temps avec Yoann Riou  

Hier, on assistait à la victoire de Monaco contre Dortmund en quart de finale de ligue des Champions, et peut-être que vous avez retenu les même chose que nous. Dans les tribunes, il y avait une super ambiance entre les supporters : on a repéré le gars qui avait déjà fait la 3ème mi-temps avant même que le match commence, quelques hooligans ultra violents, et encore une fois nos micros ultra-sensibles ont tout capté sur la pelouse. Bref, une soirée super chaude hier soir à Dortmund.