Jeudi transpi : sale soirée pour Lionel Messi  

Hier soir se jouaient les deux derniers quarts de finale de la ligue des Champions. Le Barça a été éliminé, et à Télé Monté Carlo on est super fiers, puisque l’AS Monaco à réussi à se qualifier en battant Dortmund. C’était une véritable pluie de star hier soir : Albert de Monaco était présent, à Barcelone on a vu Messi arriver au stade - toujours hyper chic avec sa sacoche sous le bras et sa braguette grand ouverte, et il était suivi par Justin Bieber. Si à Monaco, c'était la folie, ça ne l'était pas moins du côté de Boulogne-Billancourt, où notre chouchou Yoann Riou a encore fait des étincelles, comme à son habitude...