Jeudi Transpi : c'est la Fashion Week à Clairefontaine  

Samedi l’equipe de France de Football affrontera le Luxembourg pour les qualifications de la Coupe du Monde, cette semaine, c’était donc le premier rassemblement de l’année, c’était un peu la rentrée des classes finalement. Et Les Premières L ont débarqué et ils sont trop beaux. On a vu quelques nouvelles têtes comme le tout jeune Kylian MBappé, mais la vrai surprise c’est la sélection du chanteur Chris Brown. Apparemment les joueurs ont les épaules sensibles, ils ont des perfecto renforcés aux épaules, des blousons de motards renforcées aux épaules. Et même des vestes de costumes renforcés aux épaules.