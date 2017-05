Jeudi transpi : avec les bowlers du Crystal Bowling de Vittelsheim  

Ça se passait le week-end dernier dans le Haut-Rhin : bienvenu au Crystal Bowling de Vittelsheim, où on se serait un peu cru aux Etats-Unis. Les Eagles de Vittelsheim, Les Sharks de Thiais, et les Winner’s d'Orléans étaient là, avec les 24 meilleurs équipes de France de bowling, venues pour s'affronter au cours d'une compétition sans pitié. Nous, on s'est bien marrés en écoutant les commentaires, forcément propices aux blagues un peu crasses...