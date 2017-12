Jeudi transpi : drôle d'ambiance au championnat des Ecaillers !

Comme c’est bientôt les fêtes, les grosses bouffes, le marathon des huîtres et du champagne, et aujourd’hui on a trouvé la compétition parfaite. Ça se passait au Salon Nautique de Paris, on est donc allé y faire un tour et on a croisé plein de vieux de loups de mer. Et c’est donc dans ce salon qu’avait lieu le championnat de France des écaillers. Le jury doit jugé des candidats sur plusieurs épreuves, en commençant par la théorie qui ressemble beaucoup à un oral du bac finalement.- Extrait de Quotidien du 14 décembre