Jeudi Transpi - Les émissions de Fitness, c'est la vie !  

Il existe l’équivalent des matinales pour le sport à la télé, c’est les émissions de Fitness, et nous on a notre émission préférée, c'est Gym direct ! C’est comme dans une salle de sport, il y a différents profs avec chacun sa spécialité, par exemple Kevin lui son truc c’est la danse, il est tellement dans le rythme qui ne parle qu’en chantant... Mais nous ça fait un moment qu’on a notre prof préféré, Mohamed on l’adore même si il est un peu autoritaire, parfois on pense qu’il nous prend pour des enfants, ou bien des chiens au choix. Il adore utiliser des expressions et cette semaine il a essayé de placer "pleurer dans les chaumières"... Mais ce qu’on préfère, c'est quand il commente l’actualité politique...