Aujourd’hui on voulait voir de la ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich pour la 1ère place du groupe. Alors comme le match a eu lieu mardi, on ne peut plus diffuser les images, donc on ne vas faire le débriefe complet comme d’habitude, mais on vous a quand préparé un petit résumé avec les moyen du bords... Extrait de l’émission Quotidien du jeudi 7 décembre 2017 – Partie 2