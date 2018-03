Étienne Carbonnier est un amoureux des canins. Du coup, il a assisté à la course du canicross, entre maîtres et chiens. On a vu des maîtres un peu trop proches de leur animal, des chiens super détendus, des coureurs pas vraiment en forme et des chiens qui n’en n’ont rien à faire de gagner., mais alors rien du tout.