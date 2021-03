Jeunes et laïcité : pourquoi les lignes bougent

Selon un sondage de l’Institut Ifop, les jeunes français ont une perception de la laïcité bien différente de leurs aînés. Ils sont par exemple plus d’un sur deux à se dire favorable au port de signes religieux au lycée. D’un point de vue religieux, ils sont 78% des élèves interrogées de croyance musulmane à refuser le droit de critiquer la religion. Contre 45% pour les élèves de confession catholique et 47% pour les athées. Alors que la laïcité est une tradition à laquelle les Français sont historiquement attachés, la jeune génération, elle, rejette moins la religion et sa visibilité que ses aînés. Faut-il s’en inquiéter ? Paul Gasnier est allé poser la question à l’auteur de l’étude Ifop, François Kraus, ainsi qu’aux principaux concernés.