Jeux Olympiques de Paris : Anne Hidalgo et Valérie Pécresse peuvent-elles jouer collectif ?

A un an des Jeux Olympiques, l’organisation de l’évènement sportif planétaire bat déjà son plein. En ce sens, certaines personnalités politiques doivent mettre les désaccords de côté afin de mener à bien cette mission. C’est plus ou moins le cas de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et de la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, qui étaient réunies ce jeudi 14 septembre pour le Sommet du Grand Paris au stade Jean Bouin. Une rencontre dans une atmosphère sereine, ou presque, avec quelques piques envoyées entre les deux femmes.