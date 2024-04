Jeux Olympiques : l’hallucinant dispositif de sécurité pour le jour J

Fallait-il renoncer à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques ? C’est en tout cas l’avis d’Eric Ciotti. Face au risque terroriste, les grincheux sont de plus en plus nombreux sur les plateaux télé. La sécurité, ce sera donc l’enjeu numéro 1 de ces JO, avec un dispositif de sécurité jamais vu.

