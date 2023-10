« Joann Sfar, la vie dessinée », la mise en lumière de l’identité juive

Le Musée d’art et d’histoire du judaïsme, qui retrace l’histoire des Juifs en France et en Europe, consacre une exposition à l’auteur de bande dessinée, illustrateur, ou encore romancier français, Joann Sfar. L’artiste est notamment connu pour ses BD « Le chat du rabbin ». Cette semaine, il a fait écho à l’actualité en Israël en réalisant un dessin où l’on peut y voir l’inscription « Cela veut dire nous vivrons ». « Joann Sfar, la vie dessinée » raconte et interroge sur l’identité juive.