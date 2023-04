Joe Biden mise sur les influenceurs pour sa réélection

Aux Etats-Unis, la campagne pour l’élection présidentielle de 2024 est déjà lancée tout comme la course aux influenceurs. L’équipe de Joe Biden mise à fond sur les influenceurs pour relayer son agenda et ses actions. Les influenceurs ont même été invités à la Maison Blanche à l’occasion d’une soirée. Au programme : visite des lieux, discours de bienvenue et visite surprise de Joe et Jill Biden.