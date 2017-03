Il passe en boucle sur la géniale webradio RADIOMEUH. Il est lyonnais et on l’a découvert avec un premier album aux sons soul/funk, très Motown. Aujourd’hui il expérimente un cocktail hip-hop, électro et beatmaking, toujours aussi groovy. Voici John Milk sur la scène de Quotidien avec « Natural Girl » . Nouvel album « Paris show some love » disponible partout. En concert au Nouveau Casino le 30 Mars.