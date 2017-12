Johnny : les audiences ont le blues...

Tous les médias étaient en boucle hier sur Johnny Hallyday. Mais les Français n’ont pas forcément suivi. C’était pourtant difficile de passer à côté. Toutes les chaînes historiques avaient décidé de CASSER LEUR ANTENNE pour la disparition de Johnny, et de mettre leurs programmes habituels à la poubelle. Elles ont duré 4 heures avec reportages, duplex, témoignages. Jusqu’au début des JT à 13 heures, eux aussi en édition spéciale. Ça a continué aussi l’après-midi sur France 2 avec des rediffusions et sur TF1 avec un numéro spécial et inédit de 50 minutes Inside ! Cette émission, les fans de Johnny, ne l’ont pas beaucoup apprécié… Parce qu’ils ont compris que Nikos et Sandrine Quétier avaient enregistré ces plateaux avantl’annonce du décès de Johnny Hallyday. Et au niveau des audiences. Elles sont à peine plus élevées qu’une édition normale. Sur M6, les JT du midi et du soir ont même enregistré des chiffres moins bons que d’habitude. Peu d’engouement aussi sur les chaînes infos : BFMTV a réalisé une belle journée, mais loin des gros pics habituels quand il y a une forte actualité...Extrait de l’émission Quotidien du jeudi 7 décembre 2017 – Partie 2