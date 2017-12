Johnny Canap : Sosies or not sosies ?

On va s’intéresser à un vrai phénomène de société ! Quand on est la plus grande star française , ça crée des vocations. Aussi on compte plus des dizaines sosies de Johnny Hallyday et franchement on adore leur noms. Les JT en parlent pour la première fois et à l’epoque, même le journaliste est conquis des sosies qui reprennent les tubes de Johnny. Être sosie de Johnny devient un business, du coup tout le monde s’y met... Les sosies de Johnny sont partout, des sosies qui connaissent le moindre détail de la vie de Johnny, certains deviennent même culte sur internet comme Johnny Cadillac et ses fameux conseils sur la bagarre. C’est tout simplement le meilleur tuto self-défense du monde. Ils nous font rire mais y’a un truc chez les sosies de Johnny c’est qu’ils ne trichent pas ! Extrait de l’émission Quotidien du mercredi 6 décembre 2017 – Partie 2