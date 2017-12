Johnny fait la Une des médias

Les médias s’y préparaient depuis pas mal de temps à la disparition de Johnny à cause des multiples rumeurs sur son état de santé qui s’aggravait. Mais quand l’information est tombée cette nuit, le plupart des médias et des Français dormaient. C’était à 2h44. Urgent AFP. « Johnny Hallyday est mort ». Juste un titre. Puis à 2h53 une deuxième dépêche reprend le communiqué envoyé par Laetitia à l’Agence France Presse. 3h, push du Monde.fr. A la télé, ce n’est pas BFMTV qui va dégainer en premier. C’est France 24. Parce qu’à cette heure, toutes les chaînes info sont en boucle de nuit. Ça passe donc d’abord par une alerte en bandeau. Et ce n’est toujours pas BFMTV qui va dégainer ensuite, mais LCI ! Il est 3h27, Adrien Borne est sorti de son lit en urgence. Plan fixe. Sans maquillage. BFMTV réplique 2 minutes plus tard, avec une nécro lancée au débotté sans logo, habillage ni bandeau. Extrait de l’émission Quotidien du mercredi 6 décembre 2017 – Partie 1