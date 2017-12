La dernière image de Johnny vivant...

Avant de voir des archives, on regarde la dernière image de Johnny Hallyday vivant. On ne sait pas de quand date cette photo mais elle a été postée sur le compte Instagram de Laetitia Hallyday il y a 1 mois, c’était fin octobre. La famille dans une cuisine, une casserole d’eau bouillante sur la gauche. Johnny lève le pouce. Ses 2 filles : Jade et Joy font pouces. Le regard de Laetitia Hallyday est assez touchant, presque maternel. Et donc : Johnny à fond qui fait un pouce. Extrait de l’émission Quotidien du mercredi 6 décembre 2017 – Partie 1