Johnny Transpi : Johnny be good !

Johnny Hallyday était aussi un grand amateur de sport, notamment des sports de combat, en 1969 il lance carrément ses concerts avec un combat de boxe chorégraphié. En 1967, il fait même tout un clip en boxeur pour sa chanson qui peut avoir un double sens si on a l‘esprit mal placé puisqu’elle s’appelle « Aussi dur que du bois ». En fait, il aime tout les sports de combat, en 1976 il est aux côtés de Guy Lux pour présenter un sport encore inconnu en France, le Full Contact. Johnny était un véritable athlète, avant chacune de ses tournées il s’entrainait comme un dingue à la salle de sport pour être en forme. Et à l’époque il n’y avait pas encore des Club Med Gym partout, du coup Jean Pierre Foucault était émerveillé. Puis il y a Johnny et le foot, en 98 il porte chance aux bleus avant la finale de la coupe du monde. En revanche en 2002, il a un petit peu moins porté chance avec son hymne des bleus. Mais le truc de Johnny c’était les sports mécaniques, en 1967 il participe même au 36ème Rallye de Monte Carlo ! En 2002 il se lance dans l’une des course les plus difficiles au monde, le Paris-Dakar. Il arrive à boucler la course après pas mal de galère. Et à l’arrivée d’une étape, il nous avait offert une analyse pleine de bon sens. Extrait de l’émission Quotidien du mercredi 6 décembre 2017 – Partie 2