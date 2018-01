On ne présente plus Laurent Voulzy. Auteur compositeur et interprète, l’artiste est devenu au fil de ces quatre dernières décennies un monument de la chanson française. Mais que retiendront-nous de lui dans 200 ans ? Jonathan Lambert le sait ! L’humoriste s’est en effet téléporté en 2218 et se souvient avec humour de ce qu’était le phénomène Voulzy…