Jordan Bardella en campagne, mais quel est son projet pour l’Europe ?

Le Rassemblement national a lancé sa campagne à Marseille ce week-end, à quelques mois des élections européennes. Non loin du stade Vélodrome où étaient attendues 6 000 personnes, Marine Le Pen a ouvert le bal, sous une musique assourdissante et une nuée de drapeaux bleu-blanc-rouge, mais le drapeau européen lui, était inexistant.

