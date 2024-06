Jordan Bardella et Éric Ciotti apparaissent pour la première fois côte à côte depuis leur alliance

Jordan Bardella, président du RN et Éric Ciotti, à l'origine d'une "coalition" entre la droite et le RN aux législatives, apparaissent pour le première fois côte à côte depuis l'annonce de leur alliance, à l'occasion d'un grand oral devant les patrons à Paris.

