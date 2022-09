Rassemblement national : Jordan Bardella, l’homme qui agace le clan d’Hénin-Beaumont

C’est un classique en politique : lorsqu’un parti se cherche un nouveau chef, ça donne systématiquement lieu à des embrouilles en interne. Dernier exemple en date, celui du Rassemblement national. Louis Aliot et Jordan Bardella s’affrontent pour remplacer Marine Le Pen. Problème : à Hénin-Beaumont, le fief du RN, on voit d’un très mauvais œil l’ascension fulgurante du jeune Jordan Bardella, tout juste 26 ans. Et on n’hésite pas à tout faire pour lui compliquer la tâche.