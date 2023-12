Jordan Bardella, star du Marché de Noël de Strasbourg

Depuis plusieurs semaines, Jordan Bardella fait figure de véritable phénomène politique. Le président du Rassemblement National, âgé de 28 ans, se montre toujours souriant, et fait preuve d’un talent marketing assez remarquable. La tête de liste RN des futures élections européennes rêve de prendre les commandes de Matignon. Dans sa tournée « opération séduction », le bras droit de Marine Le Pen était mercredi à Strasbourg, au traditionnel Marché de Noël. Et comme lors de ses derniers déplacements, l’homme politique a multiplié les selfies tel une rockstar. Et hormis quelques contestataires, la majorité des passants semblait ravi par sa présence. Beaucoup le voit comme la solution idéale face aux problèmes du gouvernement actuel.