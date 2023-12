Jordan Bardella véritable star au milieu de la fine fleur de l’extrême-droite en Italie

Alors que le Rassemblement National tente depuis 10 ans de normaliser son image dans l’hexagone, sa position au Parlement européen semble quelque peu différente. En effet, le groupe est un allié privilégié des partis d’extrême-droite européen les plus radicaux. Ils forment le quelque peu méconnu groupe ID, Identité et Démocratie. Ils étaient réunis ce dimanche à Florence, en Italie, pour lancer la campagne des élections européennes et les équipes de Quotidien sont allés y jeter un œil. Pour l’occasion, 1500 personnes y étaient attendues. Et une personnalité en particulier a tiré son épingle du jeu, Jordan Bardella, qui semble avoir la côte auprès de ces alliés du jour. Autour de lui notamment, le Roumain George Simion, opposé au mariage homosexuel, le Bulgare, Kostantin Kostadinov, anti-LGBT, ou encore pro-Poutine, ou encore le leader de l’extrême-droite en Estonie, Martin Helme, ouvertement raciste.