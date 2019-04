Josée Dayan annonce deux nouveaux films avec Isabelle Adjani (mais aussi John Malkovich)

Josée Dayan est la réalisatrice de la série qui cartonne en France : Capitaine Marleau. Mais elle est aussi la réalisatrice qui a tourné avec les plus grands acteurs du monde. Et son investissement dans la série de France 3 n'a freiné en rien ses futurs projets au cinéma. Sur le plateau de Quotidien, elle annonce être "en train" de préparer un film avec l'acteur John Malkovich, et plusieurs autres longs-métrages avec Isabelle Adjani.