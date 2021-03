Jouons à "Patabou" avec CNEWS et Eric Zemmour

Tout le monde connaît le jeu « Tabou », dans lequel il faut parler d’un sujet en évitant certains mots. CNEWS a inventé l’exact opposé : le « PaTabou ». Le but étant de caser le plus de mots possibles dans un sujet qui n’a rien à voir. Par exemple, pour parler de Napoléon, il fallait réussir à caser « féministe », « islamiste », « allemand » et même « chinois ». Difficile ? Pas pour Eric Zemmour.