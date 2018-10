Journaliste saoudien disparu en Turquie : que s’est-il passé ?

Début octobre, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi a disparu après s’être rendu dans le consulat d’Arabie Saoudite, à Istanbul, en Turquie. Depuis, l’homme de presse très critique avec le régime saoudien n’a plus donné aucun signe de vie. La piste d'un assassinat, désormais plus que probable, semble pencher vers l’Arabie saoudite depuis que le président américain Donald Trump a promis des représailles si la culpabilité du pays devait être avérée. Paris, Londres et Berlin exigent une enquête indépendante sur la mort du journaliste et rappelle que la défense de la liberté de la presse et de la sécurité des journalistes à travers le monde est une de leur priorité.