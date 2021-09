Juan régale : bien préparer les champignons

En ce moment la météo oscille entre grand soleil et pluie diluvienne. Si pour nous, c’est la déprime, c’est le paradis pour les champignons. Cette semaine, Juan Arbelaez nous apprend comment reconnaître les champignons, ceux qu’on peut manger et ceux qu’on doit éviter, comment les préparer et comment les cuisiner.