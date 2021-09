Juan régale : le raisin farci

Les vendanges ont commencé et cette année, la récolte a beaucoup souffert entre le gel au printemps, le mauvais temps cet été et le Covid. Alors pour soutenir la filière, on n’hésite pas à consommer du raisin par kilos, c’est le moment idéal pour en manger ! Ça tombe bien, Juan Arbelaez a une super recette de raisin farci à nous proposer.