Juan régale : les tips de Juan Arbelaez pour frimer avec le Beaujolais nouveau

Depuis 70 ans, chaque troisième jeudi de novembre, on célèbre l’arrivée du Beaujolais nouveau. Pour la petite histoire, cette tradition remonte à l’après-guerre, lorsque la France avait besoin de renflouer les caisses. Pour ça, les vignerons du Beaujolais ont eu l’idée lumineuse de proposer ce vin tout jeune et d’en faire un événement. Et ça a marché : chaque année, 40 millions de bouteilles de Beaujolais nouveau sont commercialisées, dont la moitié à l’étranger. Ça fait quand même six Boeing 747 chargés à ras bord de vin. Si l’arrivée du Beaujolais nouveau est évidemment l’occasion de boire un coup, c’est aussi le moment parfait pour prendre un petit cours d’œnologie, dispensé par nul autre que notre chef Juan Arbalez.