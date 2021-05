Juan régale : l’Ispahan de Pierre Hermé version salée, jugée par Jean-François Piège et Pierre Hermé

A l’occasion de la venue sur le plateau du chef doublement étoilé Jean-François Piège et du célèbre pâtissier Pierre Hermé, Juan Arbelaez s’est lancé un défi de taille. Cette semaine, il réalise une épreuve façon Top Chef en réinventant LA pâtisserie emblématique de Pierre Hermé, l’Ispahan, mais version salée cette fois. Et c’est Jean-François Piège qui devra juger de la réussite, ou non, de sa création.