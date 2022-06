Jubilé d’Elizabeth II : respect total à l’inépuisable imagination des journalistes

La reine Elizabeth II fête cette année ses soixante-dix ans de règne. Un événement britannique ET mondial puisque les festivités du « Jubilé de Platine » se dérouleront dès le 2 juin prochain et pendant quatre longs jours. Forcément, parce qu’ils adorent parler de la reine en long, en large et en travers, les journalistes sont tous sur le pied de guerre depuis quelques jours. Pour parler non-stop d’Elizabeth II, ils ont dû rivaliser d’imagination, trouver des angles pertinents (non) pour tenir des heures et des heures d’antenne. Et ils ont trouvé. À chaque fois. Et ça, ça force le respect.