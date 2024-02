Judith Godrèche porte plainte contre Benoît Jacquot

Après un cheminement de plusieurs années, Judith Godrèche a finalement décidé de porter plainte contre Benoît Jacquot. Et ce alors qu'elle a ententenu avec lui une relation lorsqu'elle avait 14 ans et lui 40. Présente sur le plateau de Quotidien à deux reprises, l'actrice a fermement expliqué que le consentement n'existe pas à l'âge de 14 ans. Elle raconte ensuite au fil d'une interview les violences physiques auxquelles elle a du faire face. Benoît Jacquot expliquait lui que cette histoire "ne l'a pas empêché de dormir". Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris suite à cette plainte.

