Éviction de Pujadas : Julien Bellver revient sur le scandale médiatique du jour  

C'est une bombe médiatique à laquelle on ne s'attendait pas : ce matin, on a apparis que David Pujadas était évincé du 20h de France 2. Alors que l'information devait rester secrète, on reçoit ce soir l’homme par qui le scandale est arrivé, celui qui a révélé la nouvelle et généré le tollé qui s'en est suivi. Julien Bellver, rédacteur en chef du site Puremédias, est venu discuter sur le plateau de Quotidien.