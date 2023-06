Justine Triet vs Rima Abdul-Malak : passe d’armes par médias interposés

Alors que le gouvernement fait tout son possible pour mettre la réforme des retraites derrière lui, la Palme d’Or de Cannes l’aura littéralement remise sur le devant de la scène – internationale qui plus est. La réalisatrice française Justine Triet, récompensée du plus haut prix du Festival de Cannes, a livré un discours incisif contre le gouvernement et, notamment, contre sa politique culturelle. Des critiques qui ont provoqué un tonnerre d’applaudissements parmi le public du Palais des Festival et une cascade de réactions politiques dans la foulée.