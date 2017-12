Kad Mérad : comment son Q d’Or a bouleversé sa vie

L’année dernière, Kad Merad recevait le Q d’Or d’acteur de série 2016. Habitué des rôles comiques au cinéma, c'est avec un rôle plus sombre et dramatique que Kad Merad a explosé le PAF avec la série "Baron Noir". En prenant le rôle de Philippe Rickwaert, un député du Nord et maire de Dunkerque, très ambitieux face l'immense Niels Arestrup. Mais qu’est-il devenu depuis cet immense honneur ? Eric et Quentin ont tenu à répondre à la question. Extrait des Q d’Or 2017