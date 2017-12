Kad Mérad : comment son Q d’Or a boulversé sa vie

L’année dernière, l’équipe de Quotidien remettait ses premiers Q d’Or aux femmes et aux hommes qui avaient marqué l’année 2016. S’il y a une certitude, c’est que ces statuettes dorées ont marqué leur vie et qu’ils en sont à jamais restés bouleversés. C’est notamment le cas de Kad Merad. Le Q d’Or l’a propulsé sous les projecteurs hollywoodiens. L’acteur français se confie à Eric et Quentin, et dévoile la bande-annonce du prochain Avengers : Canardman.