Kamala Harris : pourquoi sa couleur de peau fait-elle débat aux Etats-Unis ?

Depuis que Joe Biden l’a choisie pour être sa vice-présidente en cas de victoire à l’élection présidentielle, Kamala Harris est plus que jamais sous le feu des projecteurs. Aux Etats-Unis, le débat s’est longtemps focalisé sur la couleur de peau de la femme politique : puisque Kamala Harris est née d’une mère indienne et d’un père jamaïcain, peut-elle se revendiquer noire ? Une discussion impensable en France qui a pourtant duré des heures sur les chaînes d’info américaines. On en parle avec Paul Gasnier.