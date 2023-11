Kanye West, le génie créatif incontrôlable

Entre 2013 et 2023, Kanye West a signé la marque Yeezy pour Adidas. Une histoire autour de plus de 250 baskets iconiques qui s’est finalement achevée l’été dernier suite à des déclarations antisémites du rappeur. Lors de ses sessions de travail, Kanye West aurait été pointé du doigt pour consommation d’alcool. Il n’était semble-t-il jamais satisfait du travail de ses collaborateurs et n’en faisait qu’à sa tête. Un génie créatif incontrôlable qui était un enfer à vivre pour les salariés d’Adidas. Une cellule psychologique avait même été mise en place pour les salariés travaillant au contact de l’artiste. Mais les dirigeants de la marque ont laissé passer la plupart de ses agissements de par la dépendance à l’ancien mari de Kim Kardashian. Comme le jour où il dessine une croix gammée sur l’une des paires de la marque allemande en pleine conférence de presse, de par sa volonté, dit-il, de choquer les clients pour donner envie d’acheter.