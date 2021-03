Karl Olive, le maire de Poissy qui croyait tout savoir avant tout le monde

Depuis 24h, on ne voit que lui dans les médias : Karl Olive, le maire de Poissy dans les Yvelines. Particularité de cet homme politique : il est un proche d’Emmanuel Macron. Mercredi, c’est dans sa ville que le chef de l’État s’est déplacé pour rendre visite au personnel soignant, et c’est ensemble que le maire et le président ont ensuite passé la soirée, dans la mairie de Poissy. Si bien que depuis, Karl Olive est celui qui donne toutes les infos aux Français : reconfinement, pas reconfinement, réouverture des bars, restaurants et lieux de culture. Sophie Dupont a voulu en savoir un peu plus sur l’homme qui fait des annonces avant même le ministre de la Santé, avant même le Premier ministre.